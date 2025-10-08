ABD Dışişleri Bakanı: Trump müzakerelerin yapıldığı Mısır'a gidebilir

ABD'nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır'da İsrail ile Hamas arasında başlatılan dolaylı müzakereler devam ediyor.

Müzakerelere Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da dahil oldu.

Gözler müzakerelerin sürdüğü Mısır'a çevrilmişken Gazze'de ateşkesin an meselesinin olduğu yönünde ABD'den açıklama geldi.

"TRUMP, MISIR'A GİDEBİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da işlerin çok hızlı ilerlediğini ve bu yüzden yakında Mısır'a gitmelerinin gerekebileceğini ifade etti.

Muhtemelen Başkan Donald Trump'ın da Mısır'a gidebileceğini belirten Rubio, "Bugün iyi ilerleme kaydedildi. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var" şeklinde konuştu.