Yerleşimci İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarına kanunsuz şekilde yerleşen İsrailliler, Filistinlilere yönelik baskı ve tacize devam ediyor.

İsrailli yerleşimcilerin bu seferki hedefi Mescid-i Aksa oldu.

BAYRAMI BAHANE EDEREK MESCİD-İ AKSA'YI BASTILAR

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "Hanuka Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya sabah ve öğlenden sonra baskınlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Söz konusu yetkili, sabah saatlerinde 151, öğleden sonra 100 İsrailli yerleşimcinin, polis korumasında Aksa'nın bahçesine girdiğini kaydetti.

Yahudi takvimine göre pazar günü başlayan ve bir hafta devam edecek olan Hanuka (Işık) Bayramı'nda, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor.

MESCİD-İ AKSA BASKINLARI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "yalnızca Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.