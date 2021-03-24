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    ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini değerlendirdi

    Bakanlık Sözcüsü Price, iki bakanın görüştüğü konulara ilişkin açıklama yaptı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:30
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini değerlendirdi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki  görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre, iki bakan, ABD ile Türkiye arasındaki uzun süreli güvenlik iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve özellikle Suriye ile Afganistan'da "ortak çıkarların" olduğuna dikkati çekti.

    S-400 KONUSU

    Blinken'ın, Türkiye'yi S-400'leri almamaya teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden istikşafi görüşmelere olan desteğini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Blinken'ın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından duyduğu "endişeyi" belirttiği ve "demokratik kurumlarla insan haklarına saygının önemine de vurgu" yaptığı kaydedildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini değerlendirdi #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ü aldık ve bu iş bitti ViDEO

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