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    ABD Dışişleri'nden HDP'li Ömer Gergerlioğlu hakkında açıklama

    ABD Dışişleri'nden HDP'li Ömer Gergerlioğlu hakkında açıklama

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kaygı verici bulduklarını söyledi.
    • AA
    • 18.03.2021 - 05:28
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    Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkındaki 2.5 yıllık hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de düşürüldü.

    HDP hakkında açılan kapatılma davasının ardından, ABD'den beklenen açıklama gecikmedi.

    ABD'Lİ SÖZCÜ PRİCE: "SEÇMENİN İRADESİ YOK SAYILIYOR"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

    ABD Dışişleri nden HDP li Ömer Gergerlioğlu hakkında açıklama #1

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

    Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD Dışişleri nden HDP li Ömer Gergerlioğlu hakkında açıklama #2

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