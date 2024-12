ABD donanmasından oyuncu Tom Cruise'a ödül: ‘En üst düzey sivil onuru'

DHA

ABD donanması, oyuncu Tom Cruise'a onur ödülü takdim etti.

‘Top Gun’, ‘Born on the Fourth of July’, ‘A Few Good Men’ ve ‘Top Gun’ gibi filmleriyle Donanma ve Deniz Piyadelerine yaptığı katkılar nedeniyle ABD Donanmasının en üst düzey sivil onuruna layık görülen oyuncu, plaketi özel bir törenle aldı.

FİLMLERİ SAYESİNDE ÖDÜL ALDI

Ödül, ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro tarafından verildi.

Donanma tarafından yapılan açıklamada,“Cruise filmleri eski izleyicilerine nostalji hissiyatı verirken yeni izleyicilerin ise zihinlerini canlandırıyor. Bu durum genç izleyicilerin Donanma'nın sağlayabileceği becerilere ve fırsatlara olan ilgisini etkili bir şekilde artırıyor” denildi.