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Haber Merkezi

ABD’de korkunç bir aile dramı yaşandı...

New York’un Brooklyn bölgesinde 49 yaşındaki bir adam, ağabeyinin evindeyken yanında bulunan dört küçük kıza satır ve bıçakla saldırdı.

11 yaşındaki kız çocuklarından biri evden kaçmayı başararak polisi aradı ve kendisinin ve kardeşlerinin amcaları tarafından bıçaklandığını söyledi.

İhbar üzerine polis ekipleri, hızla 84. Cadde üzerindeki adrese yöneldi.

ELİNDE SATIRLA YAKALANDI

Polisler eve vardıklarında kapıyı açan küçük bir erkek çocuğu saldırıdan zarar görmemişti. Ancak içeriden gelen çığlık sesleri üzerine bir odaya yönelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Karşılarında, elinde kanlı bir satırla duran saldırganı buldular.

DİRENİNCE 7 DEFA VURULDU

NYPD Komiseri Jessica Tisch’in açıklamasına göre polis, defalarca adamın silahı bırakmasını söyledi.

Ancak saldırgan direnince iki polis memuru, toplam yedi el ateş etti ve saldırganı vurdu.

YARALADIĞI ÇOCUKLARDAN BİRİ KIZI

Saldırganla birlikte yaşları 8, 11, 13 ve 16 olan dört kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adamın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kızlardan birinin saldırganın kızı, diğer üçünün ise yeğeni olduğu düşünülüyor.

RUHSAL SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Aile üyeleri, saldırganın geçmişte ruhsal sorunlar yaşadığını ancak daha önce adreste herhangi bir aile içi şiddet vakası yaşanmadığını söyledi.

Polis, saldırının nedenini araştırıyor.

Öte yandan iki polis memuru da yaşadıkları yoğun ses travması nedeniyle tedavi altına alındı.