ABD: Ermenistan'da demokratik kurumları destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Blinken, Ermeni Başbakan Paşinyan ile görüşmesinde demokratik kurumların gelişimine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'DEMOKRATİK KURUM' MESAJI

Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin vurgulandığı görüşmede Blinken, hukukun üstünlüğüne ve demokratik kurumların önemine dikkati çekti.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Ermenistan'daki demokratik kurumların gelişimine olan desteğini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

DAĞLIK KARABAĞ MESELESİ

Blinken ayrıca, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaya bölge insanının lehine olacak şekilde siyasi bir çözüm yönünde atılan adımları da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Paşinyan'ın istifası için muhtıra vermesinin ardından başlayan siyasi kriz, hükümet ile muhalefetin uzlaşı arayışları arasında devam ediyor.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

ABD yönetimi Erivan'daki olayların ardından ülkedeki demokrasiyi ve demokratik kurumları desteklediği açıklamasını yapmıştı.

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