ABD eski başkan yardımcısı Dick Cheney, 84 yaşında öldü.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak işgalinin mimarı olarak anılıyordu...

ABD tarihinin en güçlü ve en tartışmalı başkan yardımcılarından biri olarak bilinen, Irak işgalinin önde gelen savunucularından muhafazakâr siyasetçi Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

BABA VE OĞUL BUSH DÖNEMİ

Sessiz ama etkili bir güç olarak tanımlanan Cheney, hem baba hem de oğul Bush yönetimlerinde görev yaptı.

Baba George H. W. Bush döneminde Savunma Bakanı olarak Körfez Savaşı’nda orduya liderlik etti, ardından oğlu George W. Bush döneminde başkan yardımcısı olarak yeniden kamu görevine döndü.

İCRA ROLÜNÜ YÖNETTİ

Cheney, genç Bush’un başkanlığı sırasında adeta Beyaz Saray’ın “icra kurulu başkanı” gibiydi.

Başkan için kritik kararlarda ve bazen kendi ilgi alanına giren konularda etkili bir role sahipti.

Tüm bunları onlarca yıllık kalp rahatsızlığıyla, hatta görev sonrası geçirdiği kalp nakline rağmen sürdürdü.

Cheney, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından kullanılan olağanüstü izleme, gözaltı ve sorgulama yöntemlerini kararlılıkla savundu.

IRAK SAVAŞI VE İDDİALARI

Irak konusunda "sert bir şahin" olan Cheney, hükümetteki diğer "şahin" isimler ayrıldıktan sonra giderek yalnızlaştı.

Irak Savaşı konusunda birçok iddiası yanlış çıkmasına rağmen, kendi haklılığından asla şüphe etmedi.

2001’deki terör saldırılarıyla Irak arasında hiçbir kanıtı olmayan bağlantılar kurdu ve ABD askerlerinin Irak’ta kurtarıcı olarak karşılanacağını öne sürdü ancak öyle olmadı.

Beş kalp krizi geçiren Cheney, yıllardır “ödünç zaman” yaşadığını düşünüyordu.

2013’te “Her sabah yüzümde bir gülümsemeyle uyanıyorum, bana bahşedilen bir gün daha için minnettarım.” demişti.

KIZI, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

Cheney’nin Washington’daki siyasi kariyeri, Gerald Ford ve Ronald Reagan yönetimlerini de kapsadı.

Siyaset ailesinde köklüydü: Kızı Liz Cheney, Wyoming eyaletinden Temsilciler Meclisi’ne seçilmiş, ardından Cumhuriyetçi Parti Meclis Konferansı Başkanı olmuştu.

Ancak Liz Cheney’in, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Donald Trump’ın azledilmesi lehine oy kullanması, ona Demokratlardan ve bazı bağımsız gözlemcilerden “cesur bir duruş” olarak övgü kazandırdı.

Buna karşılık Wyoming Cumhuriyetçi Partisi onu sert biçimde kınadı ve Meclis’teki parti görevinden uzaklaştırıldı.

Cheney’in diğer kızı Mary Cheney ise eşcinsel; bu nedenle Dick Cheney, Cumhuriyetçi Parti içinde LGBTi+ haklarına anlayışla yaklaşan nadir isimlerden biri olarak biliniyordu.