ABD: Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi muhtemelen İsrail vurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi vuran merminin muhtemelen İsrail tarafından ateşlendiğini açıkladı.

11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'da İsrail'in işgali altındaki yerleşim yerinde çıkan olayları takip ettiği sırada isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Filistin'in incelenmesi için ABD'ye gönderdiği kurşun geri gönderilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi.

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"Kesin bir sonuca varılamadı"

AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı." ifadelerini kullandı.

Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:

"Muhtemelen İsrail tarafından geldi"

"Her iki soruşturmayı da inceleyen Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı."





"Trajik koşulların sonucu"

Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti.