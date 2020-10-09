Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.99
0.54%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    ABD', Finlandiya'ya milyarlarca dolarlık F-35 satacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 12 milyar 500 milyon dolar değerinde F-35 uçağıyla ilgili ekipman ve mühimmat satışını onayladı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 23:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD', Finlandiya'ya milyarlarca dolarlık F-35 satacak

    ABD'nin yeni nesil F-35 savaş uçakları için pazar arayışı sürüyor. Finlandiya da sınır komşusu Rusya'nın potansiyel tehdidine karşı, ABD uçağı alacak olan ülkelere arasına girdi.

    12,5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya tahmini maliyeti 12,5 milyar dolar olan F-35 uçakları, havadan havaya füze ve havadan karaya güdümlü mühimmat ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

    Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 64 "F-35A" tipi uçak, 66 yedek motor ve F-35 uçaklarında kullanılan çeşitli kalibre ve kabiliyetlere sahip 1000'den fazla füzenin dahil olduğu kaydedildi.

    ABD , Finlandiya ya milyarlarca dolarlık F-35 satacak #1

    ABD, SİLAH SATIŞLARINI NASIL YAPIYOR

    Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

    ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

    Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir