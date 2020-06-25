ABD, Floyd gösterilerinde yabancı müdahaleyi araştırıyor

FBI Direktörü Christopher Wray, 46 yaşındaki George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolarla ilgili "Tek bir grubun işi değil" dedi.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesi olayların fitilini ateşledi.

Siyahi Amerikalı’nın ölümüne tepki amacıyla başlayan gösteriler, kısa sürede birçok eyalete yayıldı. Dükkanlar yağmalanırken, polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Sokaklarda, savaş alanını andıran manzaralar ortaya çıktı.

"YABANCI ETKİSİ YA DA MÜDAHALESİNİ İNCELİYORUZ"

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Direktörü Christopher Wray, Fox News ile yaptığı söyleşide, yabancı düşmanların geçmişte basını, sosyal medyayı kullanarak propoganda, dezenformasyon ve yalan haber yoluyla ülkede ihtilaf çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Wray, "Geçen birkaç haftada meydana gelen tüm protesto eylemlerinde yabancı etkisi ya da müdahalesi ihtimalini dikkatlice inceliyoruz." dedi.

Christopher Wray

"TAMAMIYLA BİR GRUBUN İŞİ DEĞİL"

Protestolar sırasında yaşanan şiddetin arkasında farklı motivasyonların ve ideolojilerin olduğuna işaret eden Wray, "Tamamıyla herhangi bir ideolojik hareket ya da grubun işi değil. Şüphesiz şiddet içeren anarşist aşırılıkçılar hakkında birtakım soruşturmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

FBI Direktörü, büronun bazı soruşturmalarının, Antifa adlı radikal sol örgüt mensubu kişileri kapsadığını da sözlerine ekledi.

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IRKÇILIK TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

ŞİDDET VE YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.