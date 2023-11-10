ABD: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ettik ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, devam eden savaşın sona ermesiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ettiklerini belirtti.

İHA

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir ayı aşkın süredir devam eden İsrail ordusu ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın tüm bölgeyi bombalıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli hayatını kaybetti, en az 27 bin 500 kişi yaralandı.

Bölgede adeta soykırım yaşanırken İsrail'e en büyük desteği ABD verdi.

Doğu Akdeniz'e uçak gemileri konuşlandıran ABD, 14 milyar doları aşan yardım paketini onaylayarak İsrail'e yüklü miktarda silah ve mühimmat gönderdi.

Blinken'dan dikkat çeken açıklama

Hindistan ziyareti sırasında gazetecilere röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki siviller için daha fazla yardımın yapılması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda çok fazla Filistinli öldürüldü ve çok fazla kişi acı çekti. Onlara zarar gelmesini önlemek ve onlara gelen yardımı en üst düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere enerji sağlamak için de yeterli tedarikin ulaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin tarafından yönetilmesini taahhüt ettik"

Devam eden savaşın ardından ABD'nin iki devletli çözüm için çalışacağını kaydeden Blinken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin liderliğinde birleşik bir şekilde yönetilmesini taahhüt ettiklerini söyledi.

Blinken, "Bunlar bizim öne sürdüğümüz, diğer ülkelerin de paylaştığı düşünceler ve bence bu düşünceler yapmamız gereken şeyin temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)