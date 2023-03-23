ABD, gelişmiş uçaklarını Orta Doğu'dan Asya ve Avrupa'ya taşımaya karar verdi Pentagon, eskiyen A-10 saldırı uçaklarını Orta Doğu'da daha gelişmiş savaş uçaklarının yerine konuşlandırmayı planlıyor. Bu hamleye karşı çıkanlar, "Orta Doğu'daki gücümüz zayıflar" diyor.

Haber Merkezi

ABD, Çin ve Rusya'ya karşı yeni bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), her iki ülkeyi caydırmak için Orta Doğu'daki modern savaş uçaklarını Pasifik ve Avrupa'ya kaydırmayı planlıyor.

Eski uçakları Orta Doğu'ya gönderecekler

Wall Street Journal'ın haberine göre, bu kapsamda eski saldırı uçakları olan A-10'lar ise Orta Doğu'ya gönderilecek.

Haberde, "Nisan ayında yapılması planlanan A-10'ların konuşlandırılması, Orta Doğu bölgesinde deniz ve kara kuvvetlerinin tutulmasını da öngören daha geniş bir planın parçası." denildi.

"ABD, Orta Doğu'daki ayak izini küçültmeye çalışıyor"

ABD ordusunun, Çin ve Rusya ile yeni bir "Büyük Güç" rekabeti çağına geçtiği, "Orta Doğu'daki ayak izini küçültmeye çalıştığı" kaydedildi.

Amerikan birliklerinin Afganistan'ı terk ettiği, ordunun "Iraklı ve Suriyeli ortaklarının DEAŞ militanlarıyla savaşmasına yardım ettiği" belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

ABD güçleri, aynı zamanda İran destekli milislerin saldırılarını caydırmaya çalışırken, Amerikan uçakları Suriye semalarını ABD yetkililerinin giderek daha saldırgan olarak nitelendirdiği Rus jet avcı uçaklarıyla paylaşıyor.

Çin'e ve Rusya'ya odaklandılar

Pentagon'un, "artan tehdit" olarak adlandırdığı Çin'e odaklandığı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından endişe duyduğundan, bu bölgelerde yeterli savaş uçağı olmadığı sonucuna vardığı belirtildi.

Emekli bir Hava Kuvvetleri tümgenerali olan Larry Stutzriem, "Zorluk, daha yüksek tehditler için Pasifik'e en uygun uçağı getirmektir." dedi.

"Kararlar tehditler temelinde alınıyor"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, gazeteye verdiği demeçte, "küresel kuvvet yönetimi sürecinin dinamik olduğunu ve kararların kuvvetlere ve ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik tehditler temelinde alındığını" dile getirdi.

"Orta Doğu'daki Amerikan askeri gücünü zayıflatabilir"

Haberde, bazı ABD'li yetkililerin, gelişmiş savaş uçaklarını eski A-10 jetleriyle değiştirme planını eleştirerek, bunun Orta Doğu'daki Amerikan askeri gücünü zayıflatabileceğini söylediği belirtildi.

Washington yönetimi, gelecekte Tayvan konusunda herhangi bir çatışma da dahil olmak üzere, Çin'e karşı koymak için Asya Pasifik'teki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.