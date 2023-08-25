ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Orta Doğu'dan çıktığımızı düşünemiyorum Amerikalı komutan, Orta Doğu'daki petrol ve enerji kaynaklarına işaret ederek, buradan ayrılmak istemediklerini söyledi. Milley, "Taahhüdümüz uzun yıllar sürecek" dedi.

AA

ABD, Orta Doğu'da uzun yıllar kalıcı olmak istiyor.

Bu yöndeki mesajı, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley verdi.

Orta Doğu'nun kendileri için önemli olduğunun altını çizen Milley, ülkesinin söz konusu bölgeye yönelik politikasına ilişkin konuştu.

"Petrol ve enerji açısından ana kaynak"

Bölgenin birçok açıdan kendileri için önemli olduğunu belirten Amerikalı komutan şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak.

"ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum"

Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, Orta Doğu ile ilişkilerini sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle dedi:

ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Milley, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı." yanıtını verdi.

Irak ve Suriye mesajı

Milley, DEAŞ'ın tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

İdeoloji henüz ölmedi. DEAŞ'lı teröristler, Suriye ve Irak çöllerinde dolanmaya devam ediyor, bu yüzden hâlâ bizim için tehdit.

"Biz çekilirsek DEAŞ yeniden örgütlenebilir"

ABD'nin hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley şöyle konuştu:

Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki DEAŞ'lılar yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama belirli bir çaba gerektiriyor.

Karar ABD hükümetine bağlı

Milley, DEAŞ'ın tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırının da "kanlı" ve "yavaş" ilerlediğini belirten Milley, "Bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken." diye ekledi.