ABD: Hamas bazı hastaneleri saklanmak için kullanıyor İsrail tarafından Hamas üyelerinin hastaneleri saklanmak ve sığınak için kullandığı yönündeki açıklamalarına, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından destekleyici açıklama yapıldı.

AA

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamları sürüyor..

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere de saldıran İsrail, hastanelerde Hamas üyelerinin bulunduğunu iddia ediyor.

Basına demeç veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hamas'ın hastaneleri kullandığı" iddialarına ABD'den destek

Kirby, farklı kaynaklardan, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bazı hastaneleri ve "altındaki tünelleri" saklanmak ve askeri operasyonlarını yürütmek için kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

"Hastaneler ve hastalar korunmalıdır"

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas ise ABD'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.



Hamas'tan yayınlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.

"ABD'nin açıklamaları İsrail'e yeşil ışık yakmaktır"

Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam

yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze

Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil

ışıktır.



İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)