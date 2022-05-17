Petrol
114.85
0.62%
Euro
16.32
0.47%
Dolar
15.61
0.42%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
474.163
-2.76%
BTXN Coin
13.27
-1.19%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    ABD: Hipersonik silah denedik

    ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sesten 5 kat hızlı bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.
    • 17.05.2022 - 04:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD: Hipersonik silah denedik

    Rusya, ABD ve Çin arasındaki silahlanma yarışı devam ediyor. Rusya, daha önce birkaç kez başarıyla test ettiği hipersonik füzelerin ardından, ABD'nin denemeleri başarısız olmuştu.

    ABD bu kez başarıyla test etti

    Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.

    ABD: Hipersonik silah denedik #1

    Sesten 5 kat hızlı

    Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

    Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

    ABD: Hipersonik silah denedik #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Jessie Chaffee’nin Hayaller İçinde Floransa kitabı
    Kitap

    Jessie Chaffee’nin Hayaller İçinde Floransa kitabı

    Starlink'in Türkiye'ye gelişi ertelendi
    Teknoloji

    Starlink'in Türkiye'ye gelişi ertelendi

    Görüş Bildir