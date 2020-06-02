ABD, Hong Konglulara kapıları yeniden açabilir

Ülkenin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Konuyu değerlendiriyoruz. Ancak nasıl bir uygulama ortaya çıkacak bilmiyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Çin'in güvenlik yasasını dayattığı eski İngiliz kolonisi Hong Konglulara kapıları açmayı değerlendirdiğini söyledi.

Senato'da etki sahibi Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnel, dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Pekin'in Hong Kongluların özgürlüklerine müdahale etmesinin bedelini ödetmesini beklediğini belirtti.

McConnel, ABD'nin diğer demokrasilerde olan bitene sessiz kalmayıp bölgedeki insanlara kapısını açması gerektiğini de söyledi.

POMPEO'DAN VİZE KOLAYLIĞI SİNYALİ

Amerikan Girişimcileri Enstitüsü'nde bir konuşma yapan Pompeo da, göç kotası ve vizelerle ilgili detay vermeden konuya ilişkin "Bu konuyu inceliyoruz" açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE'DEN BENZER ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü hükümetin ABD'nin Çin'in Hong Kong'a müdahalesini cezalandırmak için şehrin yararlandığı ABD'nin ekonomik ayrıcalıklarının sonlandırılması için gerekli süreci başlatmasını istemiş, ancak kısa süre sonra bölgenin küresel bir finans merkezi olmasını sağlayan ayrıcalıkların sonlandırılması kararından vazgeçilmişti.

Geçtiğimiz hafta İngiltere, yaklaşık 3 milyon Hong Konglu için uzun süreli vize ve vatandaşlık yolunu açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD: KONUYU DEĞERLENDİRİYORUZ

Washington'un da böyle bir hamlesinin olup olmayacağının sorulması üzerine Pompeo şöyle dedi:

"Bu konuyu değerlendiriyoruz. Ancak nasıl bir uygulama ortaya çıkacak bilmiyorum. Bildiğiniz gibi İngilizlerle Hong Kong'un daha farklı bir ilişkisi var. Oradaki birçok kişi zaten İngiliz pasaportu taşıyor. Hong Kong ve İngiltere arasındaki ilişki eskiye dayanıyor ama biz de bu konuda araştırmalarımızı sürdürüyoruz."