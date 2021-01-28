- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Aşırılık yanlıları tehdit oluşturuyor
ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Aşırılık yanlıları tehdit oluşturuyor
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 10:41
- Güncelleme : 28.01.2021 - 11:19
ABD'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından İç Güvenlik Bakanlığı, gelecekte yaşanabilecek olası benzer saldırılar karşısında uyardı.
Bakanlık, Kongre saldırısının cesaretlendirdiği "aşırılık yanlılarından" artan bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Söz konusu terörizm uyarısı, gelecekteki herhangi bir saldırının arkasında olabilecek gruplar hakkında isimler barındırmıyor.
'2021'DE ORTAYA ÇIKABİLİRLER' ENDİŞESİ
Ancak şiddet yanlılarının, "başkanlık geçişine yönelik öfkenin yanı sıra seçim süreciyle ilgili yanlış bilgilerden" beslenebileceği kaydedildi.
Bakanlık, "Aynı şiddetin itici güçlerinin 2021'de devam edeceğinden endişe duyuyoruz." dedi.
SENATO YARGILAMASI
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Kongre'ye baskına yol açtığı gerekçesiyle Senato'da yargılanacak.
Trump'ın azledilmesi için 67 senatörün oyu gerekiyor.
ABD’de Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi ViDEO