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ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Aşırılık yanlıları tehdit oluşturuyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Aşırılık yanlıları tehdit oluşturuyor

Kongre olaylarının ardından yapılan açıklamada, baskınla ilgili tehlikenin devam ettiği belirtildi.