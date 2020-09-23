ABD ile BAE, F-35'lerde aralık ayına kadar anlaşmayı hedefliyor

ABD ile BAE, F-35'lerde aralık ayına kadar anlaşmayı hedefliyor

F-35 savaş uçaklarının tedariği konusunda BAE Ulusal Günü'ne kadar bir ön anlaşmanın yapılması planlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail ile normalleşme karşılığında ABD'den talep ettiği F-35 savaş uçakları konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD ve BAE'nin, aralık ayına kadar uçakların tedariği için anlaşma yapma niyetinde olduğu belirtildi.

Başkan Donald Trump yönetiminin, F-35'lerin BAE'ye temininde İsrail ile ters düşmeden bir anlaşmanın nasıl yapılabileceğini araştırdığı biliniyor.

BAE'YE F-35 SATIŞINDA YENİ GELİŞME

Müzakerelere yakın kaynaklar, 2 Aralık'ta kutlanan BAE Ulusal Günü'ne kadar bir anlaşma mektubunun ortaya konulmasının istendiğini aktardı.

Washington ile Tel Aviv arasında yıllardır süregelen anlaşmaya göre, bölgedeki diğer ülkelere tedarik edilecek silahların, İsrail'in "niteliksel askeri gücüne zarar vermemesi" gerekiyor.

Böylece İsrail'e sağlanan ABD silahlarının, bu ülkenin komşularına satılanlara göre "yetenek bakımından üstün" olduğu garanti ediliyor.

İSRAİL RADAR SİSTEMLERİNE DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Konuyla ilgili iki kaynağa göre, Washington, F-35'i İsrail radar sistemleri için daha görünür hale getirmenin yollarını araştırıyor.

Washington'daki BAE büyükelçiliği konuyla ilgili yorumlara yanıt vermezken, Beyaz Saray'dan da açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Michael Biton, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "BAE F-35'leri satın alırsa, İsrail ordusunun 'göreceli savunma avantajını korumak' mümkün olacak." dedi.

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