ABD ile Çin orduları arasında üst düzey iletişim kararı Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD ve Çin ordularının kuracakları eşgüdüm mekanizmasının faaliyete geçmesi için çalışmalara başlayacakları duyuruldu.

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında California'da gerçekleşen yüz yüze görüşmeye atıfta bulunarak iki liderin 'ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması' kararını duyurduklarını hatırlattı.

Sing, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu duyuruyu 'memnuniyetle karşıladığını ve Çin tarafından muhatabının adı açıklandığında mevkidaşı ile görüşeceğini' belirterek anlaşmanın çok kısa süre önce sağlandığı için 'eylem ilkelerini sağlamlaştırmak adına' Çin ordusuyla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Sing, "Bakan Austin'in de söylediği gibi iki ordumuz arasında açık iletişim hatlarını sürdürmek, krize yol açabilecek yanlış anlamaları, yanlış hesaplamaları veya çatışmaları önlemek için çok önemlidir" sözlerini kaydetti.

Austin, Hint-Pasifik gezisini Endonezya ile tamamlıyor

Sabrina Singh, Austin'ın geçen hafta başladığı Hint-Pasifik seyahatini Endonezya'nın Jakarta kentinde tamamlayarak ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

Austin'in söz konusu rotada Hindistan ve Güney Kore'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Singh, bakanın bu seyahatlerinin odak noktasını 'özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılık' olarak niteledi.

Singh, Austin'in bu doğrultuda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Singh ayrıca Austin'in bir dizi ikili girişim konusunda fikir alışverişi yapmak üzere Filipinler, Tayland, Vietnam ve Endonezya'daki mevkidaşlarıyla söz konusu seyahatleri esnasında konuşma fırsatı bulduğunu kaydetti.