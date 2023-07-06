ABD ile NATO'yu görüşen İsveç, Türkiye'yi bekliyor: Hiçbir şey net değil İsveç Başbakanı Kristersson, Vilnius'ta askeri ittifaka katılmak istediklerini söyledi. "Türkiye ile ilgili kararları Türkiye verir" diyen Kristersson, belirsizlikler yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.

Kristersson-Biden görüşmesinin ana gündem maddesini Stockholm'ün NATO'ya katılım süreci oluşturdu.

Biden, NATO'yu daha da güçlendireceğini söylediği İsveç'in katılımını "sabırsızlıkla" beklediğini anlattı.

Vilnius'ta NATO üyesi olmak istiyorlar

Bunun üzerine Kristersson, ittifak üyeliği konusundaki desteği dolayısıyla Biden'a teşekkür etti.

Görüşmenin ardından İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Kristersson, "Vilnius toplantısının İsveç'in üyeliği için çok uygun bir zaman olduğunun farkındayız." dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius, 11-12 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye ile ilgili kararları Türkiye verir

Kristersson, "Ancak Türkiye ile ilgili kararları sadece Türkiye verebilir." ifadesini kullandığı demecini şöyle sürdürdü:

Gerçekçi değerlendirmem, bunun iyi olacağı ve tamamen mümkün olduğu yönünde.

Gözü Ankara'da: Hiçbir şey net değil

ABD'nin artık üzerine düşeni yaptığını dile getiren İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO'ya katılmasının Washington'ın çıkarına olduğuna Biden tarafından vurgu yapıldığı için "çok rahat ve güvende hissettiğini" söyledi.

Üyelik konusunda Türkiye'nin onayını bekleyen Ulf Kristersson, "Hiçbir şey net değil." diye ekledi.