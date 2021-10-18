ABD ile Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de tatbikata başladı

10 gün sürecek tatbikat kapsamında bölgesel ve uluslararası su yollarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kızıldeniz, ABD ile Suudi Arabistan'ın ortak deniz tatbikatına sahne oluyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kızıldeniz'de ABD ile Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri arasında ikincisi yapılan "Mavi Muhafız 21" deniz tatbikatı pazar günü başladı.

10 GÜN SÜRECEK

İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın, 10 gün süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın "Kızıldeniz'de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğini sağlayarak bu yöndeki yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı" amaçladığı aktarıldı.

BAE'DEKİ TATBİKAT

Öte yandan, SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafer Hava Üssü'nde, Hava Füze Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi.

Tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin, F-15SE uçak sistemiyle katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatlara hangi ülkelerin katıldığı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.