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    ABD ile Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de tatbikata başladı

    10 gün sürecek tatbikat kapsamında bölgesel ve uluslararası su yollarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
    • AA
    • 18.10.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:39
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    ABD ile Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de tatbikata başladı

    Kızıldeniz, ABD ile Suudi Arabistan'ın ortak deniz tatbikatına sahne oluyor.

    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kızıldeniz'de ABD ile Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri arasında ikincisi yapılan "Mavi Muhafız 21" deniz tatbikatı pazar günü başladı.

    10 GÜN SÜRECEK

    İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın, 10 gün süreceği kaydedildi.

    Açıklamada, tatbikatın "Kızıldeniz'de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğini sağlayarak bu yöndeki yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı" amaçladığı aktarıldı.

    ABD ile Suudi Arabistan, Kızıldeniz de tatbikata başladı #1

    BAE'DEKİ TATBİKAT

    Öte yandan, SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafer Hava Üssü'nde, Hava Füze Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi.

    Tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin, F-15SE uçak sistemiyle katıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, tatbikatlara hangi ülkelerin katıldığı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

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