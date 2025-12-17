ABD, İngiltere ile 40 milyar dolarlık teknoloji anlaşmasını askıya aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reuters ve Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, ABD ile İngiltere'nin arasına kara kedi girdi.

FT’ye konuşan ve isimleri açıklanmayan İngiliz yetkililer, anlaşmanın geçen hafta ABD tarafından dondurulduğunu doğruladı. Washington’un, teknoloji ortaklığının dışında kalan ticaret başlıklarında İngiltere’den taviz talep ettiği belirtiliyor.

ABD’li müzakerecilerin özellikle gıda ve sanayi ürünlerine ilişkin yönetmelikler ile “tarife dışı engeller” konusunda İngiltere’nin adım atmamasından rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

TRUMP YÖNETİMİ DAHA ESNEK KURALLAR İSTİYOR

İngiliz hükümetinden bir sözcü ise karar sonrası yaptığı değerlendirmede, “ABD ile özel ilişkimiz güçlü kalmaya devam ediyor. İngiltere, Teknoloji Refah Anlaşması’nın her iki ülkedeki çalışanlar için fırsatlar üretmesini sağlamaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

İki ülke, Donald Trump’ın eylül ayındaki İngiltere ziyareti sırasında yapay zeka ve nükleer enerjiyi içeren “Teknoloji Refah Anlaşması” üzerinde mutabakata varmıştı.

ABD, İngiltere’nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken, Amerikan teknoloji şirketleri ülkedeki faaliyetlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak Trump yönetimi, ticari ilişkilerde daha esnek kurallar ve daha geniş pazar erişimi talep ediyor.

YATIRIM AKIŞI SÜRÜYOR

İngiltere, Trump’ın ziyareti öncesinde PayPal ve Bank of America gibi kuruluşlardan toplam 1,25 milyar sterlinlik (yaklaşık 1,69 milyar dolar) yeni yatırım aldığını açıkladı.

Nvidia ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin de askıya alınan anlaşma kapsamında yatırım planları bulunuyordu. ABD merkezli bulut bilişim şirketi CoreWeave ise bu hafta İngiltere pazarına yatırım yapacağını duyurdu.

ANLAŞMADA NELER VARDI?

“Teknoloji Refah Anlaşması”, yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum gibi stratejik alanlarda iş birliğini derinleştirerek “İnovasyonun Altın Çağı”nı başlatmayı hedefliyordu.

Anlaşma; kanser araştırmalarından uzay keşiflerine uzanan Amiral Gemisi Araştırma Programları, bilimsel veri setleri ve süper bilgisayar kaynaklarının ortak kullanımını içeriyordu.

NASA ile İngiltere Uzay Ajansı’nın Ay ve Mars görevleri için yapay zeka modelleri geliştirmesini öngören ortaklıkta, teknoloji ihracatının teşviki ve güvenli yapay zeka standartlarının belirlenmesi de kritik başlıklar arasında yer alıyordu.

Taraflar, ortak fonlama ve iş gücü eğitimiyle küresel teknolojik liderliği pekiştirmeyi ve stratejik tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlıyordu.