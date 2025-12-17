İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizm'e karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'nda mum yakarak konuşma yaptı.

Verdikleri savaşın Yahudi-Hristiyan geleneğinin ortak savaşı olduğunu ileri süren Netanyahu, "Makkabiler başarısız olsaydı Yahudilik olmazdı, Yahudi-Hristiyan medeniyeti olmazdı, ABD olmazdı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin varlığını Yahudilerin başarılı olmasına bağlayarak günümüzde Gazze başta olmak üzere farklı ülkelere düzenlenen saldırıların bu medeniyet adına verilen bir savaş olduğunu savundu.

70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve büyük bir insanlık felaketi yaşandı.

İsrail ordusu bu sürede Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da yoğun saldırılar düzenledi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları nedeniyle milyonlarca insan da yerinden edildi.