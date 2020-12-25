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    ABD, İngiltere'den gelen yolculara negatif koronavirüs test sonucu şartı getirdi

    Yolcuların, test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu şirketine yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.
    • AA
    • 25.12.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:01
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    ABD, İngiltere'den gelen yolculara negatif koronavirüs test sonucu şartı getirdi

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı.

    Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan koronavirüs test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.

    "AMERİKAN HALKININ SAĞLIĞI KORUNACAK"

    CDC açıklamasında, "(Uluslararası uçuşlarla ilgili) Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

    SON 3 GÜNDE NEGATİF TEST SONUCU ŞARTI

    Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde koronavirüs testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor. Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.

    ABD, İngiltere den gelen yolculara negatif koronavirüs test sonucu şartı getirdi #1

    NEW YORK'TAN AYNI ŞART

    Hafta içinde New York kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif koronavirüs testi şartı getirmişti.

    İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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