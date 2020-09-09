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- ABD, Irak'tan 2200 askeri çekecek
ABD, Irak'tan 2200 askeri çekecek
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 14:47
ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili karar açıklandı.
Irak'taki 2 bin 200 Amerikan askerinin bu ülkeden çekileceği duyuruldu.
Açıklamayı, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie yaptı.
2200 ABD ASKERİ IRAK'TAN AYRILACAK
Orgeneral McKenzie, Irak'taki Amerikan askeri varlığının eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 5 bin 200'den 3 bine düşürüleceğini duyurdu.
KALANLAR, IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIM EDECEK
McKenzie, Irak'ta kalmaya devam edecek askerlerin, Irak güvenlik güçlerine terör örgütü DEAŞ'a karşı yardım edeceğini kaydetti.
Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan tüm askerleri bir an önce çekmeyi planladığını söylemişti.
IRAK PARLAMENTOSU'NUN KARARI
Amerikan askerlerinin Irak'taki varlığı, ABD'nin ocak ayında Bağdat'ta düzenlediği saldırıda İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana önemli bir sorun haline dönüşmüştü.
Irak Parlamentosu, suikasttan günler sonra ülke topraklarında yabancı güçlerin operasyonlarına son vermeye ilişkin bir yasa tasarısını kabul etti, ancak karar henüz uygulanmadı.