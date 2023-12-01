ABD, İran'ın 6 milyar dolarına erişimi engelleme kararı aldı Temsilciler Meclisi, Hamas'ı gerekçe göstererek İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık dövizini önlemeye karar verdi. Bu adıma karşı çıkanlar, tutuklu takasını hatırlattı.

AA

ABD Temsilciler Meclisi, İran'ın varlığını hedef alan bir adım attı.

Tahran yönetimi, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "rol oynadığı" gerekçesiyle Washington'ın tepkisini çekiyor.

6 milyar dolara erişimi engelliyorlar

Daha önce ABD tarafından serbest bırakılan İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısı kabul edildi.

"İran Terörizmine Fon Yok Yasası" adlı tasarı 119 aleyhteki oya karşılık 307 lehteki oyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Senato'da görüşülecek

Cumhuriyetçilerin desteklediği "Hamas'ın İsrail'e saldırılarında rol oynadığı" gerekçesiyle İran'a para transferini önlemeyi amaçlayan bu tasarının Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Ayrıca, tasarı, söz konusu para transferinin gerçekleştirilmesinde rol alacak herhangi bir hükümet ya da bireye de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıya destek

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul ise tasarıyı savundu:

Bölgede böylesi bir istikrarsızlık varken, yapmamız gereken son şey, İran destekli terörizme daha fazla aktarılmak üzere 6 milyar dolara erişim sağlamaktır.

Karşı çıkanlar, tutuklu takasını hatırlattı

Öte yandan tasarıya karşı çıkan Demokratlar ise İran'la tutuklu takası sayesinde 5 ABD'linin serbest bırakıldığına işaret ederek İran'a para transfer etme kararının yerinde olduğunu savundu.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerde dondurulan mal varlıklarına erişemiyor.

Güney Kore'de tutulan 6 milyar dolar

İran ile ABD arasında ağustosta varılan mahkum ve tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık dövizi serbest bırakılmıştı.

Son olarak 7 Ekim'de Lüksemburg Yüksek Mahkemesi, ABD'nin el koyma talebinde bulunduğu İran'ın döviz varlıklarına erişiminin önündeki hukuki engelleri kaldırma kararı almıştı.

Kararla 1,7 milyar dolar değerindeki döviz varlıklarının İran Merkez Bankası'nın erişimine açıldığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)