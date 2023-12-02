ABD: İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden yardım tırlarına izin vereceğini söyledi.

İHA

Gazze'de insani aranın ardından İsrail'in bombardımanları sürerken, ABD'den çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yardım tırlarının geçişine izin verilecek"

Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.

ABD’nin Gazze Şeridi'nde esir tutulanları kurtarmak için çatışmalara yeniden ara verilmesi yönünde baskı yaptığını belirten Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi" dedi.

"Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalı "

ABD’nin Gazze topraklarının herhangi bir şekilde azaltılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kirby, “Gazze’nin coğrafi sınırlarının azaltılmasını desteklemiyoruz. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalı ve bu topraklar daraltılamaz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)