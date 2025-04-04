ABD, İsrail’e 20 binden fazla saldırı tüfeği gönderecek

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e askeri yardımlarını sürdürüyor. Trump yönetimi, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail’e sevk edilmesine onay verdi. Reuters tarafından görülen bir belgeye ve sürece hakim bir kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 milyon dolarlık silah sevkiyatı için 6 Mart’ta Kongre’ye resmi bir bildirimde bulundu. Bu silahların son kullanıcısının İsrail Ulusal Polisi olacağı belirtildi.

Kongre’ye sunulan belgede, ABD hükümetinin bu karar öncesinde “siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin faktörleri” değerlendirdiği vurgulandı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den silahların kullanımına dair herhangi bir güvence talep edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

BIDEN, SİLAH SATIŞINI ENGELLEMİŞTİ

Trump’ın aldığı bu karar, önceki Başkan Joe Biden’ın politikalarından büyük bir sapma olarak değerlendiriliyor. Biden yönetimi, Batı Şeria’da Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilere ve bazı kuruluşlara yaptırım uygulamıştı. Aynı zamanda, silahların bu grupların eline geçebileceği endişesiyle İsrail’e silah satışını askıya almıştı.

Ancak Trump, göreve geldikten sonra Biden’ın Batı Şeria’daki aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlarını kaldırarak bölgedeki güvenlik politikalarını yeniden şekillendirdi. Bu gelişme, İsrail’e yönelik askeri desteğin hız kazanacağına dair önemli bir işaret olarak yorumlanıyor.