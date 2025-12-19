Abone ol: Google News

ABD'de çalınan uçak havalanamadan kaza yaptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havalimanından kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanmayı başaramadan hangar duvarına çarpan şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 12:45
  • ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havalimanında, çalınmaya çalışılan bir uçak havalanamadan hangar duvarına çarptı.
  • Uçağı çalmaya çalışan şüpheli, uçağı kaçırmayı başaramadan polis tarafından gözaltına alındı.
  • Kazada hangarın duvarı zarar gördü ve olayın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

ABD'de ilginç bir suça teşebbüs olayı yaşandı. 

Fox News kanalının haberine göre, Los Angeles'ta bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki uçak hırsızlığı girişimi başarısız oldu.

UÇAK ÇALMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya çalıştı.

HAVALANAMADAN DUVARA ÇARPTI

Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak, Van Nuys Havaalanı'ndaki hangarın duvarına çarptı.

Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü. Görsel sosyal medyada dikkat çekti. 

