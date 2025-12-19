ABD'de çalınan uçak havalanamadan kaza yaptı

- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havalimanında, çalınmaya çalışılan bir uçak havalanamadan hangar duvarına çarptı.
- Uçağı çalmaya çalışan şüpheli, uçağı kaçırmayı başaramadan polis tarafından gözaltına alındı.
- Kazada hangarın duvarı zarar gördü ve olayın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
ABD'de ilginç bir suça teşebbüs olayı yaşandı.
Fox News kanalının haberine göre, Los Angeles'ta bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki uçak hırsızlığı girişimi başarısız oldu.
UÇAK ÇALMAYA ÇALIŞTI
Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya çalıştı.
HAVALANAMADAN DUVARA ÇARPTI
Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak, Van Nuys Havaalanı'ndaki hangarın duvarına çarptı.
Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü. Görsel sosyal medyada dikkat çekti.