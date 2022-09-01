ABD istihbaratı: Rus ordusu, Ukrayna'da asker sorunu yaşıyor

Moskova yönetiminin, savaş sırasındaki asker sıkıntısını çözmek için farklı seçeneklere başvurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Rus ordusuna ilişkin ABD'den bir iddia ortaya atıldı.

İstihbarat bilgilerine işaret eden Amerikalı bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna savaşında insan gücü sıkıntısı çektiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaş yedinci ayına girerken, silahlı kuvvetlerin büyüklüğünü 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarmak için geçen perşembe günü bir kararname imzaladığına dikkat çekildi.

"Ukrayna'da ciddi insan gücü sıkıntısı çekiyorlar"

Moskova, ilk haftalarından bu yana çatışmada herhangi bir kayıp açıklamadı. Batılı yetkililer ve Kiev, sayıların binleri bulduğunu söylüyor.

İsmi açıklanmayan söz konusu Amerikalı yetkili, "Rus ordusu, Ukrayna'da ciddi insan gücü sıkıntısı çekiyor." dedi.

Sözleşmeli alım seçeneği masada

Reuters'ın haberine göre, aynı yetkili, Rusya Savunma Bakanlığı'nın personel eksikliğini telafi etmek için sözleşmeli olarak askere alım yapmayı değerlendirdiğini anlattı.

Konuyla ilgili olarak, "yaralı askerlerin tekrar savaşa girmeye zorlanacağı, özel güvenlik şirketlerinden personel alınacağı ve askere alınanlara ikramiye ödemesi yapılacağı" gibi iddialar ortaya atıldı.

"Hüküm giymiş suçluları askere alabilirler"

Amerikalı yetkili, "Af ve tazminat karşılığında Ukrayna'da hüküm giymiş suçluları askere almaya başlayacaklarına dair güvenilir haberlere de sahibiz." diye ekledi.