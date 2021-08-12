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    ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek

    ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek

    Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker göndereceğini açıkladı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 08:54
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın brifinginde ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışanların büyük bölümünün tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kirby, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı ile de koordine halinde söz konusu tahliye planlarının yapıldığını ve amaçlarının elçilik çalışanlarının güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na getirilip oradan da ABD'ye ulaştırılması olduğunu belirtti.

    ABD, Kabil Büyükelçiliği ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek #1

    3 BİN ASKER TAHLİYE İÇİN GÖNDERİLECEK

    Kirby, Kabil'de halen 650 civarında ABD askeri bulunduğunu, söz konusu 3 bin askerlik takviyenin, tamamen tahliye amacıyla ülkeye gittiğini vurguladı. İlgili askerlerin, halen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görevde olduklarını ve 24 ila 48 saat arasında Hamid Karzai Havalimanı'nda olacaklarını belirten Kirby, söz konusu görevin, hiçbir şekilde bir çatışma görevi olmadığını ifade etti.

    ABD, Kabil Büyükelçiliği ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek #2

    Kirby, havalimanında halen Türk askerlerinin yanı sıra sınırlı sayıda ABD askerinin de görev yaptığını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

    ABD, Kabil Büyükelçiliği ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek #3

    ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass

    ABD, Kabil Büyükelçiliği ndeki görevlilerin tahliyesi için asker gönderecek #4

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