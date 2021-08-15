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    ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

    ABD'nin Afganistan'ın Kabil büyükelçiliğini tahliyeye başladığı açıklandı.
    • REUTERS
    • 15.08.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 08:32
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    ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

    ABD'nin ordusunu Afganistan'dan çekmesi sonrası Taliban güçleri, ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdi.

    "ABD, TALİBAN İLE ANLAŞTI" İDDİASI

    Kabil'e 11 kilometre kadar yaklaşan Taliban ile büyükelçiliğe saldırmamaları karşılığında, kentin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi konusunda anlaşma yaptığı iddia edilen ABD yönetiminin gönderdiği 3 bin kişilik askeri birlik, tahliye işlemine koyuldu.

    ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILIYOR

    ABD'nin gönderdiği 3 bin askerden oluşan birlik, Kabil'deki büyükelçiliğin güvenli bir şekilde tahliyesi için görevine başladı.

    ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı #1

    ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı #2

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