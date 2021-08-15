ABD, Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

ABD'nin Afganistan'ın Kabil büyükelçiliğini tahliyeye başladığı açıklandı.

ABD'nin ordusunu Afganistan'dan çekmesi sonrası Taliban güçleri, ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdi.

"ABD, TALİBAN İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Kabil'e 11 kilometre kadar yaklaşan Taliban ile büyükelçiliğe saldırmamaları karşılığında, kentin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi konusunda anlaşma yaptığı iddia edilen ABD yönetiminin gönderdiği 3 bin kişilik askeri birlik, tahliye işlemine koyuldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILIYOR

ABD'nin gönderdiği 3 bin askerden oluşan birlik, Kabil'deki büyükelçiliğin güvenli bir şekilde tahliyesi için görevine başladı.