ABD, Kanada ve Japonya'da kar fırtınası devam ediyor

ABD, Kanada ve Japonya'da kar fırtınası devam ediyor

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar 3 ülkeyi de esareti altına aldı. Acil durumun ilan edildiği Japonya'da ölü sayısı 17 olurken ABD ve Kanada'da toplam 52 kişi vefat etti.

Nesilde bir kez görülebilecek dondurucu kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

ABD, Kanada ve Japonya'yı etkisi altına alan şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Noel tatili için seyahat etmek isteyenlerin planlarını da bozan kar fırtınası, 3 ülkede de yaşamı tehdit ediyor.

Bilanço ağırlaşıyor

17 Aralık'tan bu yana Japonya'nın kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı afet ve kazalara yol açarak ölüme neden oldu.

Yerel kaynaklar, ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 93 kişinin yaralandığını ve yüzlerce insanın da elektriksiz kaldığını duyurdu.

Ulaşımı da engelleyen kar yağışıyla birlikte, otoyollarda da 30 kilometre uzunluğunda trafik oluştuğu görüldü.

ABD'de can kaybı 48 oldu

ABD'de ise 50 eyaletin tamamında hava sıcaklığı eksi değerlere düştü. Bazı bölgelerde termometreler -25'i gösterdi.

Fırtınadan en çok etkilenen New York’a bağlı Buffalo kentinde, felaketin boyutları görüntülendi. Ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48’ye yükseldi.

Öte yandan yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi.

ABD, Kanada ve Japonya'da kar fırtınası devam ediyor VİDEO



Ülkenin yüzde 60'ı kar esareti altında

Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı.

Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının olumsuz etkilendiği kar fırtınasında, milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.

20 santimetre kalınlığında kar bekleniyor

New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

Kanada'da 4 ölü, 52 yaralı

Kanada'da ise yaşanan kazalar, karın şiddetini gözler önüne seriyor.

Aşırı yağışın ardından başlayan buzlanma, trafik kazalarına neden oldu. Seyir halinde olan şehirler arası bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle 52 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.