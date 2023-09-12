ABD: Karabağ'daki sözde seçimi tanımıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı olan Karabağ'da Ermeni güçlerinin elinde bulundurduğu topraklarda yapılan cumhurbaşkanı seçimini tanımadığını açıkladı.

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'den Azerbaycan ve Ermenistan'a dair önemli açıklamalar geldi.

"Laçın Koridoru ve Ağdam yolu açılmalı"

Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.

Ermeni güçlerinin sözde cumhurbaşkanı seçimini tanımıyoruz"

Miller, "Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.

Karabağ'daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde "cumhurbaşkanı seçimi” düzenlemişti.

Azerbaycan'dan kınama

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)