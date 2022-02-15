ABD, Kiev’deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıyor

ABD Dışişleri Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, diğer ülkelerde savaş çıkacak endişesi büyüyor.

ABD, BAŞKENT KİEV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAŞIYOR

ABD Dışişleri Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliğinin bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lviv’e geçici olarak taşınması sürecinde olduklarını aktardı.

"BÜYÜKELÇİLİĞİ LVİV'E GEÇİCİ OLARAK TAŞIMA SÜRECİNDEYİZ"

Dünyanın her yerindeki ABD’lilerin emniyet ve güvenliğinden daha yüksek önceliği olmadığını ifade eden Blinken, “Rus kuvvetlerinin birikmesindeki dramatik hızlanma nedeniyle Kiev’deki büyükelçiliğimizi Lviv’e geçici olarak taşıma sürecindeyiz. Büyükelçilik, Ukrayna’daki diplomatik angajmanı koordine ederek Ukrayna hükümetiyle ilişki içinde olmaya devam edecek. Ayrıca krizi azaltmak için yoğun diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"RUSYA İYİ NİYETLE ANGAJE OLMAYI SEÇERSE, DİPLOMASİ YOLU MEVCUT"

Bu kararın ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği veya bağlılığı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurgulayan Blinken, “Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımız sarsılmaz. Ayrıca diplomatik bir çözüme ulaşmak için samimi çabalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Biden’ın Başkan Putin ile yaptığı görüşme ve benim Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmenin ardından Rus hükümetiyle ilişkimizi sürdürüyoruz. Rusya iyi niyetle angaje olmayı seçerse, diplomasi yolu mevcut” ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, Ukrayna’daki tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmesi çağrısında bulundu.