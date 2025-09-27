ABD, Kolombiya liderinin vizesini iptal edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM kürsüsüne çıkması sonrası, ülke temsilcileri salonu terk ederek bu durumu protesto ederken, New York Times meydanında da protesto gösterileri düzenlendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da,Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı.

"GAZZE'DE OLANLAR KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SOYKIRIMDIR"

Burada konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bu kapsamda, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

"PETRO'NUN VİZESİNİ İPTAL EDECEĞİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: