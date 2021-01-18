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    ABD Kongre binası güvenlik nedeniyle kapatıldı

    Çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi, Kongre binasında 'dış güvenlik tehdidi' gerekçesiyle verilen alarm kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 19:16
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    ABD Kongre binası güvenlik nedeniyle kapatıldı

    ABD Kongre binası 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

    ABD polisi tarafından yapılan açıklamada, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni provası esnasında bina çevresinden yükselen dumanlar sonucu alarm verildi.

    Yetkililer, yerleşke yakınlarında yükselen dumanın nedeninin evsizlerin bulunduğu bölgedeki bir çadırın yanması sonucu olduğunu açıkladı.

    ALARM KALDIRILDI

    Olayın açığa çıkmasının ardından kapatılan ABD Kongre binası yeniden açıldı.

    Kongrenin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

    ABD Kongre binası güvenlik nedeniyle kapatıldı VİDEO

    ABD Kongre binası güvenlik nedeniyle kapatıldı #1

    ABD Kongre binası güvenlik nedeniyle kapatıldı #2

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