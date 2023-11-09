ABD Kongre Üyesi Bush, Rashida Tlaib'in kınanmasına tepki gösterdi Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, "Rashida Tlaib'in kınanmasına oy veren her üyeye yazıklar olsun" dedi. Bush, yaşananların utanç verici olduğunu söyledi.

AA

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden Rashida Tlaib, Gazze'ye saldıran İsrail'e tepki gösterdi.

Tlaib'in tavrı, meclisi rahatsız ederken, İsrail eleştirilerinin kınanması için sunulan karar tasarısı kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Tlaib karşıtı tavra tepki gösterdi.

"Yazıklar olsun, yanıldığınız kanıtlanacak"

Demokrat Kongre üyesi Bush, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda söz konusu isme destek verdi:

Rashida Tlaib'in kınanmasına oy veren her üyeye yazıklar olsun. 4 bini çocuk olmak üzere 10 bin Filistinli öldürüldü.



Sizin odağınız, Kongre'deki tek Filistinli ABD'liyi susturmaya çalışmak. Tarih, yanıldığınızı kanıtlayacak.

Tlaib'i susturmaya çalışanlara tepki

Bush, Tlaib'in susturulmaya çalışmasına ilişkin ayrı bir paylaşımında, Kongre'deki "iş arkadaşlarının" Tlaib'in susturulması için oy vermesini eleştirdi.

Bush, şu değerlendirmeyi yaptı:

Onun (Tlaib'in) herhangi bir kişi ya da grubun şiddete uğramasını dileyeceğine inanıyor musunuz?



Dün ifade özgürlüğünün kısıtlanması, halkının yasını tutmak ve onlar için mücadele etmenin, yalnızca yasını tutup mücadelesini verdiğiniz kişiler değerli görülüyorsa kıymetli olduğu mesajını verdi.

"Utanç verici"

Tlaib'in "tüm insanlığın yanında olduğunu ve kimseye tehdit olmadığını" kaydeden Bush, "Ama dün onu tehlikeye attınız ve susturmaya çalıştınız. Sadece Filistinlilerin, çocukların ve ailesinin insanlığı için sesini çıkardı diye... Bu, utanç verici." ifadelerini kullandı.

Tlaib'e yönelik karar tasarısı

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek şu ifadelere yer vermişti:

Joe Biden, Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme.

Bunun üzerine, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail'e yönelik söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Oylama ne anlama geliyor

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor ve sembolik bir özellik taşıyor.

Bu tasarının onaylanması ile Temsilciler Meclisi üyeleri, kınanan üyenin görüşlerini onaylamadıkları yönünde görüş bildirmiş oluyor.

Onayın ardından, ilgili Temsilciler Meclisi üyesi Genel Kurul kürsüsüne çağrılıyor ve Temsilciler Meclisi Başkanı üyenin yüzüne ilgili kararı okuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)