ABD Kongresi'ne giren Yahudilerden ateşkes çağrısı Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail ve Hamas arasında ateşkes talebinde bulundu.

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İHA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Yaşanan çatışmalara tepkiler de geliyor.

Yahudiler'den ABD Kongresi'nde ateşkes çağrısı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Ateşkese yönelik taleplerini ABD’li milletvekillerine iletmek için ABD Kongre Binası'nda oturma eylemi düzenleyen göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarak, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Oturma eylemi yaptılar

Göstericiler, ABD Kongresi’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre’den ayrılmayacaklarının belirtti. Polis, göstericilere müdahale ederek, Kongre binasında çıkartmaya çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)