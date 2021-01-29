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    ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' Trump aleyhinde ifade vermek istiyor

    ABD'de Trump yanlılarının düzenlediği Kongre baskınının sembol isimlerinden 'boynuzlu adam' Jacob Anthony Angeli Chansley, azil davasında Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 20:00
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    ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' Trump aleyhinde ifade vermek istiyor

    ABD'de Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan ve baskının sembol ismi olan Jacob Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.

    TRUMP ALEYHİNE İFADE VERMEK İSTİYOR

    Chansley, Başkan Trump'ın aleyhinde açılacak olan davada ifade vermek istediğini söyledi.

    "BAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINA UYDUM, BİZDEN YAPMAMIZI İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPTIM"

    Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC'ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına "Korkunç derecede sevdiği" Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirterek, "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

    ABD Kongresi ni basan boynuzlu adam Trump aleyhinde ifade vermek istiyor #1

    TRUMP, DESTEKÇİLERİ İSYANA TEŞVİK SUÇUYLA YARGILANACAK

    Doanld Trump'ın azil davası 8 Şubat'ta başlayacak. Trump, Senato'da görülecek davada beş kişininin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla "destekçilerine isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacak.

    ABD Kongresi ni basan boynuzlu adam Trump aleyhinde ifade vermek istiyor #2

    ABD Kongresi ni basan boynuzlu adam Trump aleyhinde ifade vermek istiyor #3

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