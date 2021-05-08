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- ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan'a düşebilir
ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan'a düşebilir
ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 18:48
- Güncelleme : 08.05.2021 - 19:18
Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.
ÇİN: ROKET TEHLİKE OLUŞTURMUYOR
Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.
Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü.