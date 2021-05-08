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    ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan'a düşebilir

    ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 18:48
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 19:18
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    ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan'a düşebilir

    Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor.

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

    ÇİN: ROKET TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

    Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.

    Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü.

    ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan a düşebilir #1

    ABD: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan a düşebilir #2

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