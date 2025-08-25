ABD, Kore Yarımadası’na F-35 gönderdi

ABD ordusu, Güney Kore ile süren yaz dönemi ortak askeri tatbikatına katılmak üzere Kore Yarımadası’na F-35 savaş uçakları konuşlandırdı.

ULCHI ÖZGÜRLÜK KALKANI TATBİKATI

Seul merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık “Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)” tatbikatı 18 Ağustos’ta başladı ve devam ediyor.

10 F-35 KUNSAN'DA

ABD Kore Kuvvetleri yetkilileri, 10 adet F-35 savaş uçağının tatbikat kapsamında başkent Seul’ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandırıldığını açıkladı.

SAVUNMA CAYDIRICILIK ODAKLI

ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri’ne bağlı uçaklar, savunma amaçlı karşı hava manevralarına katılacak ve bölgedeki olası tehditlere karşı birleşik caydırıcılığı artırmayı hedefleyecek.

KUZEY KORE: "DÜŞMANCA TUTUM"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 28 Ağustos’a kadar sürmesi planlanan tatbikatı eleştirerek, ABD ve Güney Kore’nin ülkesine karşı “düşmanca tutum” sergilediğini öne sürdü.