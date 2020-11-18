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    ABD, koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi

    30 dakikada sonuç veren test kitinin kullanımının, ilk başta sınırlı olacağı kaydedildi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 11:23
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    ABD, koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi

    ABD’de, tamamen evde yapılabilen bir koronavirüs test kitinin kullanımına izin verildi.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan bir açıklamada, kurumun, Kaliforniya merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık ve 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladığı belirtildi.

    İLK BAŞTA SINIRLI KULLANIM

    Bununla birlikte kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin, doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıldı.

    Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması gerekiyor. Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

    ABD, koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi #1

    300 KİTE ONAY

    Bugüne kadar FDA, 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun, bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor.

    FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi koronavirüs bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek." ifadesini kullandı.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide koronavirüs tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

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