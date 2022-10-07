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    ABD, Kuveyt'e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat sattı

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 3 milyar dolar değerinde Ulusal Gelişmiş Havadan Karaya Füze Sistemi ve Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipman satışına onay verdi.
    • 07.10.2022 - 07:17
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    ABD, Kuveyt'e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat sattı

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e tahmini değeri 3 milyar dolar olan Ulusal Gelişmiş Havadan Karaya Füze Sistemi (NASAM) ve Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MRADS) ile ilgili ekipman satışına onay verdi" ifadesi kullanıldı.

    Radarlar, füzeler ve terminaller

    AA'Nın aktardığına göre; satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 7 "AN/MPQ-64FI Sentinel" radarı; 63 "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 63 adet menzili uzatılmış havadan havaya füze, 63 "AIM-9X Sidewinder Block II" taktik füzesi; 6 "AIM-9X Block II" taktik füzesi yönlendirme ünitesi, 12 Çok İşlevli Bilgi Dağıtım Sistemleri - Düşük Hacimli Terminal (MIDS LVT) Blok 2 ve 12 MIDS LVT Şifreleme Modülü (LCM) bulunduğu kaydedildi.

    ABD, Kuveyt e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat sattı #1

    ABD'de yabancı ülkelere silah satışı nasıl oluyor

    Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

    ABD Kongresinin, NATO üyeleri için 15, diğer ülkeler için 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

    Bu görüşmelerin sonunda ABD, ilgili ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

    ABD, Kuveyt e 3 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve mühimmat sattı #2


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