ABD medyası: Hükümet Trump'a 2,5 milyon dolar ödeme yaptı

ABD medyası: Hükümet Trump'a 2,5 milyon dolar ödeme yaptı

Washington Post gazetesi, Trump'ın otellerinde ağırladığı misafirlerinin masraflarını hükümete fatura ettiğini ve 2,5 milyon dolar ödeme alındığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddialarının ardından The Washington Post gazetesi, gündeme yeni bir iddia daha getirdi.

Gazetenin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Florida’da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar ve bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.

GÖREV SÜRESİ BOYUNCA 2,5 MİLYON DOLAR ÖDEME

Ayrıca, Trump’ın şirketlerine görev süresi boyunca hükümet tarafından toplam 2,5 milyon dolar ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın 'vergi mükelleflerinden kar elde etmeye' teşebbüs etmediği açıklamasında bulunarak, iddiaları reddetti.