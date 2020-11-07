ABD medyasından Donald Trump'a sansür

Seçimlerde hile yapıldığını ileri süren Başkan Trump, hem ülkesindeki televizyon kanallarının hem de sosyal medya şirketlerinin engellemesiyle karşılaştı.

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek seçimlerin ardından oy sayımı devam ederken, Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde gittiği kritik eyaletlerde rakibini geride bıraktı.

Seçimlerden önce posta yoluyla kullanılan oylara tepki gösteren Başkan Trump, seçimlerin ardından bu süreçte hile yapıldığını savunuyor.

TELEVİZYONLAR, TRUMP'IN KONUŞMASINI KESTİ

Trump, iddialarını hem kameralar önünde hem de Twittter hesabından dile getirdi ancak sansüre maruz kaldı.

Canlı yayında "Milyonlarca geçersiz oy, hiçbir doğrulama kaynağı olmadan sayıldı" ifadesini kullanan Trump'ın sesi bir anda kısıldı. MSNBC, ABC, CBS, CNBC ve NBC sunucuları, Trump’ın "yalan söylediğini" ileri sürdü.

FACEBOOK VE TWITTER'DAN AYNI TAVIR

Donald Trump, ülkesindeki sosyal medya platformlarının da engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Facebook ve Twitter, seçimlerde hile iddialarına ilişkin paylaşımlara uyarı etiketi yerleştirdi.

TRUMP DESTEKÇİSİ SAYFA KAPATILDI

Facebook, Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım sayfasını yasakladı. Seçimlerle ilgili yanlış bilgilere etiket konuldu.

SEÇİMLERLE İLGİLİ HİLE PAYLAŞIMLARININ ERİŞİMİ KISITLANDI

Twitter, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar", "Oylarım sihirli bir şekilde düşüyor" gibi çeşitli paylaşımlarda bulunan Trump'ın tweet'lerine uyarı etiketi yerleştirerek, paylaşımın geniş kitlelere ulaşmasını engelledi.

YouTube ise ABD seçim sonuçlarının kesin olmayabileceğini anımsatan etikete yer verdi.

ABD kanalları, Trump’ın canlı yayın konuşmasını kesti ViDEO

ABD kanalları Trump’ın canlı yayın konuşmasını kesti HABERİ TIKLA