ABD - Meksika sınırında gösteri

Göstericiler, sınıra örülen duvarı, birbirlerine sarılarak protesto etit.

ABD ile Meksika arasındaki sınır, gösteriye sahne oldu.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde çok sayıda göçmen ve aktivist, "Hugs not walls" etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Bazı göstericiler birbirlerine sarılarak iki ülke arasına inşa edilen duvarı protesto etti.

SARILARAK PROTESTO ETTİLER

Gösteride "Tek halk, tek mücadele" anlamına gelen yazılı pankart asıldı.

Aktivistlerin giydikleri tişörtlerde ve astıkları diğer pankartlarda "Duvar örmek değil, sarılmak" anlamına gelen yazıya da yer verildi.

Meksika - ABD sınırında gösteri ViDEO