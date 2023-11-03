ABD merkezli Axios: İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrıları artıyor Kendisine yöneltilen sorulardan kaçınan Başbakan Netanyahu, iktidarı elinde tutmanın hesaplarını yapıyor. ABD basını, "Netanyahu'nun siyasi durumu vahim görünüyor" diye yazdı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik istifa çağrılarıyla ilgili haberlere bir yenisi eklendi.

ABD merkezli Axios internet sitesi, 7 Ekim'deki Hamas saldırısıyla ilgili sorumluluk üstlenmedeki isteksizliği nedeniyle, Netanyahu'ya istifa çağrılarının arttığını yazdı.

Sorumluluk almayan tek üst düzey İsrailli

Netanyahu'nun, saldırı konusunda sorumluluk almayan tek üst düzey İsrailli yetkili olduğu belirtildi.

Bu stratejinin, halihazırda zayıf desteğe sahip olan İsrail Başbakanı'na olan güveni düşüş trendine soktuğu aktarıldı.

Hamas saldırısından sonraki haftalarda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, askeri istihbarat şefi Aharon Haliva ve diğer üst düzey IDF komutanlarının, güvenlikle ilgili başarısızlıklarını açıkça kabul ettiği anımsatıldı.

Sorulardan kaçtı, sorumluluk üstlenmedi

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in yöneticisi Ronen Bar, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve selefi Benny Gantz'ın da sorumluluk üstlendiği ifade edildi ve şunlar paylaşıldı:

Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana birçok kez savaştan sonra soruşturma açılacağını söyledi. Kendisi de dahil olmak üzere İsrail'in tüm üst düzey liderlerinin zor soruları yanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.



Ancak geçen hafta düzenlenen bir basın toplantısında gazeteciler Netanyahu'ya İsrail istihbarat ve savunma teşkilatlarının saldırıyı önleme konusundaki başarısızlıklarının sorumluluğunu paylaşıp paylaşmadığını üç kez sordu. (Netanyahu) Sorulardan kaçarken sorumluluk almayı reddetti.

"Siyasi durumu vahim"

Netanyahu'nun "savaşı kazanmak" gibi tek bir şeyden sorumlu olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

Haberde, "Netanyahu'nun siyasi durumu vahim görünüyor. Son anketlerde İsraillilerin yüzde 70 ila yüzde 80'i onun savaştan sonra istifa etmesini bekliyor." denildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı'nın partisi Likud'un, önemli ölçüde destek kaybettiği notuna yer verildi.

Netanyahu'nun iktidarı elinde tutma çabaları

Binyamin Netanyahu'nun rakipleri ve müttefiklerinin, savaşın bitiminden hemen sonra güvenlik aksaklıklarını araştıracak bir komisyon kuracağını ilan etmesini beklediği kaydedildi.

Soruşturmanın ayrıca Netanyahu'ya müttefiklerini uzun ve karmaşık bir "suçlama oyunu" için harekete geçirmesi için zaman kazandırabileceği, bunun da söz konusu ismin iktidarı elinde tutmasına olanak sağlayabileceği ifade edildi.