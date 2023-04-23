ABD merkezli Forbes: Türkiye, Mısır'a SİHA satabilir Dergi, iki ülke arasında başlayan yeni dönemle birlikte Kahire'nin Bayraktar TB2 satın alabileceğini duyurdu.

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Türkiye ile Mısır arasında bir süredir durağan seyreden ilişkilerde yeni dönem başladı.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Erdoğan-Sisi görüşmesi çok gecikmez." mesajı verdi.

Kahire Bayraktar TB2'yi satın alabilir

ABD merkezli Forbes dergisi, iki ülke arasındaki normalleşme kapsamında askeri bir anlaşmaya imza atılabileceğini yazdı:

Türkiye ve Mısır, yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire Bayraktar TB2'yi satın alabilir.

Diplomatik ilişkilerin savunma anlaşmalarıyla sonuçlanma ihtimali

Konuya ilişkin analistlerin, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla birlikte bu durumun savunma anlaşmalarını beraberinde getirebileceğini söylediği belirtildi.

Türkiye'nin, Mısır'a SİHA teklifinde bulunabileceği ifade edilerek, "Çünkü onları halihazırda Kahire'nin rakiplerinden birine sattı." denildi. Bu noktada 2021'de Etiyopya'ya sağlanan TB2'ler hatırlatıldı.

TB2 tedariki seçeneği masada

Öte yandan, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a da aynı yıl "tahmini olarak 13 TB2 satıldığı" bilgisi paylaşıldı ve şunlar aktarıldı:

Ankara, benzer şekilde, tarafsızlığını göstermek amacıyla Kahire'ye ihraç için elinde bulunan TB2 veya diğer insansız hava araçlarını sunabilir.

Mısır'ın SİHA ilgisi: Ortak üretim isteyebilirler

TB2'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ANKA SİHA üretimi yapıldığı da hatırlatıldı.

Aynı haberde, "Mısır, SİHA endüstrisini geliştirmekle ilgileniyor. Önemli teknoloji transferlerini içerebilecek ortak üretime ilgi duyabilir." notuna yer verildi.

Kahire yönetiminin Türkiye'de üretilen SİHA'lara ilgisine dair, "Satın almaları kesinlikle mümkün görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Bayraktar TB2 özellikleri